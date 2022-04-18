بلع أحمر الشفاه



هل أحمر الشفاه يفسد الصيام اذا تم بلع شيء منه؟



٭ الأفضل والأحوط للمسلمة ان تتجنب أحمر الشفاه حال الصيام خشية ابتلاع شيء منه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط لأمر الصيام، فقال: «وبالغ في الاستنشاق إلا ان تكون صائما».



إخراج الزكاة مالاً



ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟



٭ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما من قوت اهل البلد وذهب جمع من العلماء الى مشروعية اخراج القيمة من زكاة الفطر، وهو الذي أفتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وغيرها من الهيئات.



تضاعف الذنوب



هل الذنوب تتضاعف مثل الحسنات في شهر رمضان؟



٭ الذنوب لا تتضاعف لا في زمان ولا مكان، لكنها تعظم في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، فالذنوب في نهار رمضان ليست كالذنوب في غيره، والذنوب في بيت الله الحرام ليست كالذنوب في غيره، والذنوب حال الاحرام بحج أو عمرة ليست كالذنوب في غيره من الاحوال.



زكاة الفطر



هل يجوز دفع زكاة الفطر في أول رمضان؟



٭ الافضل أن يكون اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وقد أجاز كثير من الفقهاء اخراجها قبل ذلك.



بل الشفايف بالريق



هل يجوز ان يبل الصائم شفتيه الجافتين بريقه؟



٭ يجوز للصائم ان يبل شفتيه عند جفافهما بريقه ولا حرج في ذلك.



غير المسلمين



هل يجوز دفع زكاة الفطر لغير المسلمين لتأليف قلوبهم؟



٭ يشرع دفع زكاة المال لغير المسلمين من المؤلفة قلوبهم، اما زكاة الفطر فقد اجاز دفعها كذلك.