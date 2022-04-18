عبدالعزيز جاسم



لا ينسى محبو ومشجعو الأزرق تلك العبارة التي جاءت على لسان المعلق حمد بوحمد خلال مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب قطر في بطولة كأس الخليج «خليجي 13» التي استضافتها عمان، عندما قال لنجم الأزرق السابق بشار عبدالله «هذا الولد زين ويغزل وين».



هدف بشار عبدالله في مرمى منتخب قطر في «خليجي 13» لا ينسى.. هذا الهدف الذي صنع شهرة النجم بشار مع الأزرق وبعدها على مستوى الخليج والعرب وآسيا، ومازالت أذهان جماهير كرة القدم تحتفظ بهذه اللحظة المميزة في تاريخ الأزرق.



فمن تلك المباراة، بدأ عهد جديد لكرة الأزرق مع بشار عبدالله، ذلك اللاعب الشاب في نادي السالمية الذي ضمه مدرب منتخبنا الوطني آنذاك التشيكي السابق ميلان ماتشالا الى صفوف الأزرق قبل بطولة «خليجي 13» مع نجوم الكرة في ذلك الوقت، وهو ما أثار الدهشة لدى العديد من المتابعين، ليثبت ماتشالا انه على حق عندما زج به بديلا في أقسى وأصعب مباراة بالبطولة مع قطر، بعد ان كان الأزرق بحاجة الى الفوز ولا شيء غيره أمام العنابي الذي لم يخسر اي مباراة في البطولة وتعادل فقط مع السعودية ودخل المباراة برصيد 10 نقاط، بينما دخل الأزرق ولديه 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة من الإمارات 1-2.



حاول الأزرق تسجيل هدف مبكر لكن إغلاق دفاع قطر ووسطه للمنطقة ومن خلفهم الحارس المتميز يونس أحمد، الذي حصل على لقب أفضل حارس وقتها بالبطولة، سد جميع الطرق المؤدية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ويزداد الضغط على لاعبي منتخبنا، لكن جاءت لحظة الدقيقة 64 عندما قام ماتشالا بتغيير فاجأ الجماهير بإخراج افضل لاعب بالبطولة عبدالله وبران وإدخال لاعب شاب اسمه بشار، فجاء بالبشارة بعد 4 دقائق من لحظة دخوله، حيث جاء من خلف المدافعين ووضع الكرة مخادعة على يمين يونس أحمد، ولم يكتف بذلك بل مرر كرة هدف الأمان الثاني إلى حمد الصالح بعد مرور 7 دقائق على الهدف الأول، ليثبت ماتشالا للجميع ان اختياره لم يأت من فراغ، ليظهر لنا نجم حفر اسمه من ذهب في تاريخ الأزرق ويكون وراء تحقيقه لكأس الخليج للمرة الثامنة في تاريخه.