أقامت سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الغبقة الرمضانية لرؤساء البعثات الديبلوماسية الخليجية والعربية في العاصمة (الرياض) بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



وقال عميد سفراء الخليج لدى المملكة العربية السعودية السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ«كونا» على هامش الغبقة ان هذه العادات الرمضانية الكريمة توطد العلاقات الأخوية بين في اجواء رمضانية طيبة.



وأكد السفير الشيخ علي الخالد الحرص على التواصل مع جميع البعثات الديبلوماسية في اجواء العادات الأصيلة لمجتمعاتنا خاصة في مثل مناسبة شهر رمضان الكريم.



من جهته، قال السفير الجزائري لدى المملكة د.محمد بوغازي ان هذه الأجواء الأخوية الطيبة خاصة في هذه الأيام الرمضانية المباركة تؤكد على أصالة الشعوب العربية في التزاور والتآزر والسعي دائما نحو الخير والتعاون.



واكد السفير بوغازي ان شهر رمضان الفضيل تزداد فيه صلة الإنسان بربه بالطاعات وكمسلمين نعتبر هذا الشهر شهرا للتواصل بين الاخوان والأحبة.



من جهته، اعرب وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية السفير خالد السحلي في تصريح لـ «كونا» عن السعادة البالغة في هذه الأجواء الرمضانية الروحانية مؤكدا ان الالتقاء مهم جدا خاصة بما يعزز علاقات السلك الديبلوماسي والدولة المضيفة المملكة العربية السعودية وهو امتداد لعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.



وأضاف السفير السحلي ان هذا اللقاء مهم خاصة بعد الانقطاع بسبب جائحة فيروس «كورونا» ومع بداية الانفراج وعودة الأمور الى طبيعتها في الالتقاء والاجتماع وتبادل الآراء لافتا الى الحاجة له في هذا الوقت وهي البادرة الطيبة التي قام بها السفير الشيخ علي الخالد بهذه السنة الحسنة التي سنها سفراء دول مجلس التعاون والدول العربية.