عبدالكريم العبدالله



أعلن م.أحمد الغريب من وزارة الصحة عن تحديث أرقام الجوازات الجديدة في تطبيق مناعة «أوتوماتيكيا»، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية عبر الربط بالنظام الآلي بين الجهتين، مشيرا الى انه يشمل المواطنين والمقيمين الذين يقومون بتجديد جوازاتهم.

وذكر م.الغريب في تصريح لـ «الأنباء»، أن التحديث سيشمل جوازات المواطنين والوافدين الذين يقومون بتجديد جوازاتهم اعتبارا من تاريخ 14 ابريل.

وبين أنه عند تجديد جوازات المواطنين والمقيمين سيتم تحديثها في تطبيق «مناعة» أوتوماتيكيا بمجرد تجديد الجواز عبر الربط الآلي بين وزارتي الصحة والداخلية، لافتا الى أن هذا الإجراء يأتي تسهيلا على المواطنين والمقيمين.

وبين أن من قام بتجديد جوازه قبل هذا التاريخ عليه مراجعة مركز الكويت للتطعيم في مشرف لتحديث رقم الجواز الجديد وتعديله في تطبيق «مناعة».