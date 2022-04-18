أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى أهمية تطوير العنصر البشري وتأهيله للتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية والمائية.



وقال الموسى في كلمة له على هامش جولته التفقدية لمحطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه إن الكوادر الوطنية هي مصدر وفخر واعتزاز للوزارة، وقطاع محطات القوى الكهربائية هو عصبها الذي من خلاله يتم تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء.



واطلع خلال الجولة على سير العمل في غرفة التحكم الكهربائية ECR وغرفة التحكم الحرارية TCR والاجراءات المتبعة والاستعدادات لصيف 2022.



وقدم مدير محطة الصبية بالتكليف طلال الشمري شرحا تفصيليا عن آلية عمل نظام التحكم الكهربائي في المحطة التي تبلغ سعتها الانتاجية 7100 ميغاوات وتمثل 35% من اجمالي الطاقة المنتجة للكويت اذ تبلغ الانتاجية للمياه 100 مليون غالون امبراطوري يوميا.