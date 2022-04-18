الدوحة ـ فريد عبدالباقي



سيكون «فض الشراكة» شعار انطلاق منافسات الدور الثاني من مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع، حيث يشهد اليوم إقامة 6 مباريات في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، فيلتقي مومباي سيتي الهندي مع الجزيرة الإماراتي، وآهال التركماني مع فولاذ خوزستان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي مع الدحيل القطري، والشباب السعودي مع القوة الجوية العراقي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي مع الغرافة القطري، وسباهان أصفهان الإيراني مع التعاون السعودي.



ومن المقرر أن تحدد ملامح الجولة الرابعة الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.



ويسير الثنائي القطري الغرافة والدحيل بخطى ثابتة في البطولة الآسيوية، حيث يتصدر الغرافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ويسعى لفض الشراكة مع فولاذ الإيراني، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، وفيما يحتل الدحيل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن التعاون السعودي.



هذا، وسيطرت الأندية السعودية على التشكيل المثالي، للجولة الثالثة من دور مجموعات، حيث جاء التشكيل كالتالي: حسن حمزة (شباب الأهلي الإماراتي)، يزيد البكر (التعاون السعودي)، نواف الصبحي (التعاون السعودي)، كريستيان لوينداما (التعاون السعودي)، ياسر الشهراني (الهلال السعودي)، جوستافو كويلار (الهلال السعودي)، محمد كنو (الهلال السعودي)، بيرنارد دوراتي (الشارقة الإماراتي)، سفيان هني (الغرافة القطري)، أندريه آيو (السد القطري)، إدميلسون جونيور (الدحيل القطري).