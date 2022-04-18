القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة امس، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.



ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادئ وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوي وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران ومعلومات إدارية.



كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة بالإضافة إلى إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.



ويباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، مثل إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكذلك المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.