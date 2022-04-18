وجه النائب حمدان العازمي سؤالًا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، قال في مقدمته: نمى الى علمي أنه تم استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار ممن تنطبق عليهم شروط الاعلان وشروط شغل الوظائف الإشرافية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :

1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم للوظيفة الإشرافية مع بيان من تم تثبيته.

2- أسماء اعضاء لجنة المقابلات ومنصبهم الإشرافي مع بيان كيفية شغلهم المنصب الإشرافي ندباً او تثبيتاً ، مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان عن هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة في مراقبة الاختيار وأسماء المتقدمين لها ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وتدرجهم الوظيفي.

3- ماهي أسس المفاضلة بين المتقدمين، مع بيان من تم استبعاده وأسباب الاستبعاد والسند القانوني للاستبعاد.

4- يرجى إفادتي عن مدى مراعاتكم تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) المعدل بالقرار رقم (2015/30) في قبول طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية واستبعادها.

5- ماهي أسباب توقف أكثر من 30 طلب تعديل وضع في مراقبة الاختيار لمدة تزيد عن 6 أشهر للموظفين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس تخصص حقوق على الرغم من معادلة شهاداتهم من التعليم العالي وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل أوضاعهم الوظيفية وشغلهم وظيفة "باحث مبتدئ قانوني".

6- ورد في بطاقة الاختصاص الوظيفي لمراقبة الاختيار أنه من اختصاصات المراقبة " ‏إرسال الطلبات ‏‏المستوفاة للشروط المطلوبة إلى الجهة ومعاونتها في استدعاء الذين يجري ترشيحهم إلى المقابلة ثم الحصول على بيان بأسماء من وقع عليهم الاختيار وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم"

يرجى إفادتي بالمدة القصوى لإرسال الطلب الى قسم التعيين لاستكمال إجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار.

7- ورد في بطاقة الاختصاص الوظيفي لقسم اختيار الوظائف التعليمية وقسم اختيار الوظائف الإدارية والمعاونة والمساعدة التابعين لمراقبة الاختيار أنه من اختصاصات القسمين " دراسة سوق العمل محليا وخارجيا لتحديد أفضل وأنسب المصادر لتلبية احتياجات الوزارة من العمالة ورفع المقترحات الخاصة بذلك " ..يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الدراسات والمقترحات لكل قسم على حِده وذلك من يناير 2017 حتى تاريخ هذا السؤال.