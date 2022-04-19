البرجس: ندعم الأنشطة التي تلائم متطلبات أولادنا التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية

ليلى الشافعيأكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصر بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل ما بين الهيئة وأبنائها القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة الى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات التراثية. وقال خلال الاحتفال بحفل القرقيعان الذي نظمته الهيئة أمس في فندق الجميرة وحضره أكثر من 1100 قاصر وذويهم وتخلله العديد من الأنشطة والمسابقات المتنوعة، الى جانب توزيع الهدايا على الأبناء القصر، قال إن الحفل يأتي في إطار خطة الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والترفيهية التي تم وضعها للعام 2022 والتي تضمنت العديد من الأحداث والأنشطة، وذلك عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية الصحية التي سبق اتخاذها على مدار العامين السابقين. مؤكدا أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والدينية والبيئية والترفيهية التي تنفذها الهيئة تسهم بشكل كبير في بناء شخصية أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية لأنها تمكنهم من تعزيز مهارات المعرفة والمشاركة والتعاون والإبداع.وأشار البرجس الى أن هناك تكريما للمتفوقين الدارسين للمرحلة الثانية عشرة، وسيقام بإذن الله الشهر المقبل، كما سيتم في موسم الصيف تقديم عدة أنشطة تناسب المراحل العمرية للقصّر من اقتناء البرامج والأنشطة المناسبة.