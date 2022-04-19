الظفيري: أكثر من 40 طالباً وطالبة شاركوا في الحملة ونثمن دعم السفارة الكويتية

الشامري: أهل الكويت جبلوا على مساعدة الآخرين وركزنا على المخيمات العشوائية

جاسم الجاسم



أقام الطلبة الكويتيون الدارسون في الأردن حملة لتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين السوريين في المخيمات الأردنية بمشاركة جمعية نماء الخيرية وبالتعاون مع السفارة الكويتية في عمان. وقال رئيس الجالية الكويتية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فواز الظفيري انه تم إطلاق هذه الحملة بمشاركة أكثر من 40 طالبا وطالبة من الكويتيين الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الحملة شملت زيارات إلى عدة مخيمات لتوزيع 300 طرد غذائي، وقد استطعنا ولله الحمد إطعام أكثر من 1000 ألف أسرة في المخيمات في محافظة المفرق الأردنية.



وأعرب الظفيري عن شكره للطلبة والطالبات على تعاونهم في تنفيذ هذه الحملة، كما شكر السفارة الكويتية في عمان التي ساعدت في هذا الأمر ووفرت لنا كل السبل من اجل إقامة هذه الحملة.



بدوره، أعرب مدير إدارة الإغاثة في جمعية نماء الخيرية خالد الشامري عن سعادتهم لتواجدهم في المملكة الأردنية الهاشمية مع عدد من أبنائنا وإخواننا الطلبة الدارسين في الأردن لإقامة هذه الحملة الخيرية. وقال ان هذا العمل ليس غريبا على أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير ومساعدة الآخرين، مشيرا إلى أن الحملة ركزت على مساعدة اخواننا السوريين المحتاجين في هذه المناطق خصوصا في المخيمات العشوائية من خلال تقديم سلال رمضانية تعينهم في هذا الشهر الفضيل على الصيام.