آلاء خليفة



أبرمت كلية القانون الكويتية العالمية اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة عمان تتويجا للعلاقات الممتدة بين الكليتين منذ سنوات.



وعبر د.محمد المقاطع رئيس كلية القانون الكويتية العالمية عن شكره لعميد كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس د.صالح البراشدي لقبوله الدعوة والحضور لتوقيع اتفاقية التعاون التي اشتملت على عدة بنود هادفة إلى تطوير الجوانب الأكاديمية وخاصة ذات الصلة بالتدريب العملي وهي:



٭ تنظيم لقاء ودي بين طلبة مقرر «المحكمة الصورية» الذي يقدمه الطرفان في نهاية كل فصل دراسي من أجل إكساب الطلبة مهارة فن الترافع وطريقة صياغة المذكرات الخطية باللغة العربية.



٭ التعاون المشترك في مقرر «العيادة القانونية» الذي تقدمه الكليتان للطلبة لتدريبهم على آلية إعداد العقود والاتفاقيات الدولية باللغة الإنجليزية.



٭ التبادل الطلابي بين الكليتين لدراسة مقررات التدريب العملي أو مقررات أخرى لفترة زمنية يتم تحديدها، إضافة إلى أي أعمال أكاديمية مساهمة في تطوير طالب القانون في المستقبل.



من جانبه، عبر د.صالح البراشدي عن امتنانه على حسن الضيافة والكرم، كما أكد على أهيمة استمرار التعاون بين الكليتين من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية وذلك عبر مشاركة أساتذة القانون في الكليتين في الندوات والمؤتمرات السنوية التي يتم عقدها في الكليتين.



حضر الاجتماع من كلية القانون الكويتية العالمية نائب الرئيس د.يوسف العلي، وعميد الكلية د.فيصل الكندري، وعضو هيئة التدريس د.جاسم بشارة، ومدير إدارة التطوير الطلابي والمسابقات هناء الإبراهيم، ومن جامعة السلطان قابوس مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي د.بدر المسكري، وعضو هيئة التدريس د.مسعود المعمري، الذين أبدوا استعدادهم لتطبيق بنود الاتفاقية كخير دليل على استمرارية العمل التعاوني لتحقيق الهدف المرجو من إبرام اتفاقية التعاون وهو تعزيز المدارك القانونية وزيادة الحصيلة العلمية والعملية لدى أبنائنا دارسي القانون في الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.