أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن توزيع 4500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة من المسجلين بكشوفات الجمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأعربت الأمين العام للجمعية مها البرجس في تصريح لـ «كونا» عن حرص الجمعية على توفير احتياجات تلك الأسر ما يسهم في زيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة من المواد الغذائية وسد حاجتهم خصوصا في شهر رمضان المبارك.



وأضافت البرجس أن السلة الغذائية الواحدة تضم مختلف احتياجات الأسرة من الأرز والسكر والتمر وزيوت الطعام والدجاج والمعلبات والتي تكفي الأسرة مدة شهر.



وذكرت أن الجمعية عملت أيضا على دعم المحتاجين والفقراء خارج الكويت في اليمن وجزر القمر واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والبوسنة والهرسك وباكستان ومالاوي وغانا والسودان والسنغال وفلسطين. وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي تجسيدا للدور الإنساني لجمعية الهلال الأحمر الكويتية سعيا منها أن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها. وأعربت عن شكرها للقطاع الخاص والبنوك والمحسنين من مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر المحتاجة عن طريق الجمعية، مؤكدة أهمية مواصلة عطائهم لإنجاح برنامج المساعدات المحلية على أكمل وجه.