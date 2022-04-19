أقام أبناء محمد مشعان العتيبي غبقتهم الرمضانية في ديوانهم بمنطقة الزهراء بحضور عدد كبير من المسؤولين والحضور.



وقد تبادل الحضور التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.