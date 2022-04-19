twitter facebook whatsapp viber telegram email أبناء محمد مشعان العتيبي أقاموا غبقتهم الرمضانية الثلاثاء 2022/4/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1268 A+ A- استمع ناجي المطيري واسحق الكندري يهنئانمحمد الجبري وفلاح الهاجري مع بعض الحضور (متين غوزال)مسلم السبيعي ومتعب العتيبي وعمار العجمي يهنئونحضور كبير في الغبقةتهئنة ومباركة أقام أبناء محمد مشعان العتيبي غبقتهم الرمضانية في ديوانهم بمنطقة الزهراء بحضور عدد كبير من المسؤولين والحضور.وقد تبادل الحضور التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.