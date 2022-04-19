عقدت الشركة الكويتية للمنتزهات اجتماعها السنوي للجمعية العامة العادية، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 3% من قيمة السهم الاسميــة (3 فلوس لكل سهم) بعد طرح أسهم الخزينة المملوكة للشركة وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2% من أسهم الخزينة (2 سهم لكل 100 سهم) على مساهمي الشركة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، حيث إن هذه التوزيعات مرفوعة بتوصية من مجلس الإدارة وخاضعة لموافقة الجمعية العمومية. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمنتزهات ابراهيم الغانم، لقد كان الرفع التدريجي لمعظم الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا في النصف الثاني من عام 2021 آثارا إيجابية ساعدت على انتعاش الأسواق والأنشطة المحلية بشكل عام شاملا المطاعم ومراكز التسوق وحركة السياحة الداخلية، إلا أن السياحة الإقليمية والمتمثلة في زيارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لم تتحسن بالقدر المتوقع، وذلك لاستمرار احترازات فحص دخول المسافرين وإجراءات الحجر لدى دول المنطقة دخولا وخروجا طوال العام كما أن انخفاض أسعار البترول والعجوزات المالية للدولة أثر على وتيرة طرح المشاريع الحكومية والمؤتمرات وحركة رجال الأعمال ومديري الشركات والمشاريع، وعلى الرغم من التباين في مستوى عودة الأنشطة إلا أن المحصلة النهائية كانت لها آثار إيجابية على أداء وأعمال الشركة وإيراداتها مقارنة بالعام السابق.



واستعرض الغانم النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال 2021 حيث قال إن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت 961 ألف دينار وبربحية للسهــم تقــدر بـ 4.8 فلوس مقارنـة بـ 1.3 فلس لعام 2020، وذلك بارتفاع بلغ 3.5 فلوس تقريبا وبنسبة 256% كما بلغت حقوق المساهمين 30.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع 3.5% تقريبا عن العام 2020، وقد قامت الشركة بتخفيض قروضها وتسهيلاتها الائتمانية من مبلغ 1.5 مليون دينار إلى 340 ألف دينار وبنسبة انخفاض بلغت 78% تقريبا مقارنة بالعام 2020.