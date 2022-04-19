الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى السد القطري إلى تكرار فوزه على الوحدات الأردني عندما يلتقيان في 8:15 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع. وفي اللقاء الذي يجمع الفريقين للمرة الثانية خلال أيام قلائل، بعد اللقاء الأول الذي أقيم مساء الجمعة الماضي والذي انتهى لمصلحة السد بنتيجة 5-2، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، وبهذا الفوز حافظ السد على حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط، يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق ناساف كارشي الذي يحتل المركز الثالث بعد أن يلتقي اليوم أيضا مع الفيصلي السعودي المتصدر برصيد 7 نقاط.



ويتأهل المتصدر مباشرة إلى دور ثمن النهائي، بجانب أفضل 3 أصحاب المراكز الثانية في 5 مجموعات، ما يجعل كل فريق متمسكا بكسب أكبر عدد من النقاط.



وفي نفس اليوم، يتمسك فريق الريان القطري بأمل بلوغ الدور الثاني عندما يلتقي مع الشارقة الإماراتي في 8:15 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي يتصدرها الهلال السعودي بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، والذي يلتقي اليوم مع الاستقلال الطاجيكي في 11:15 مساء. وكان لقاء الجولة الماضية شهدت تعادل الشارقة مع الريان بنتيجة 1-1، ليتقاسما نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الشارقة إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن فريق الريان صاحب المركز الثالث، بينما حقق الهلال فوزا صعبا على الاستقلال الطاجيكي 1-0، ليتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة ويظل الفريق الطاجيكي بلا رصيد.



في غضون ذلك، عقد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح العزم على مغادرة السد خلال الانتقالات الصيفية بعد أن دخل في خلافات حادة مع المدرب الإسباني خافي غراسيا، لاستبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة الوحدات الأردني الأخيرة، كما أعلن نادي قطر إنهاء تعاقده مع مدافعه الجزائري جمال بلعمري بعد أن توصل الطرفان إلى صيغة إنهاء العلاقة بالتراضي، ومن المقرر أن يعود اللاعب مجددا إلى الدوري السعودي عبر بوابة ناديه السابق نادي الشباب في صفقة انتقال حر.