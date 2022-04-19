محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قطاع الامن الجنائي باشر التحقيق في حريق كراج الحجز في ميناء عبدالله والذي التهم عددا من الزوارق والطراريد المحتجزة. وأضاف المصدر: جار تتبع الجاني من خلال كاميرات المراقبة، مشيرا الى ان المتهم ستوجه اليه عدة تهم منها جنائية وهي الحريق العمد وايضا مدنية متعلقة بتعويض المتضررين، يذكر ان الحريق اندلع في كراج حجز البلدية بمنطقة ميناء عبدالله في ساعة متقدمة من امس الاثنين. وقالت قوة الإطفاء ان 3 مراكز وهي ميناء عبدالله وام الهيمان والأحمدي تعاملت مع الحريق الذي نشب في زوارق تقع على مساحة كبيرة وتمكنت الفرق من حصرها بمساحة 1000 متر مربع فقط بعد جهود بذلتها فرق الإطفاء لعدم امتداد الحريق.



وذكرت قوة الإطفاء العام في بيان بثته فجرا: أسفرت المعاينة الفنية وجمع المعلومات من قبل فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث عن أن بداية اندلاع الحريق في مجموعة من ابدان الزوارق (قرف) المهملة والمصنوعة من مادة الفايبرجلاس والواقعة في نهاية كراج الحجز والملاصقة للساتر الترابي والسياج الحديدي التابع للكراج، هذا وقد لوحظ بسرعة انتشار الحريق لحظة اندلاعه وعدم وجود أي مصادر كهربائية أو مصادر حرارية في منطقة بداية الحريق.



وعليه تبين أن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد وذلك بسكب مواد سريعة الاشتعال مع تسليط لهب مباشر عليها.