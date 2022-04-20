

عبدالله الراكان



تقدم أمس 3 مرشحين بأوراق ترشحهم في انتخابات المجلس البلدي في اليوم السادس من فتح باب الترشيح، وذلك في الدوائر الأولى والرابعة والسادسة ليصل اجمالي المرشحين إلى 34 بينهم امرأة واحدة.



وأكد مرشح الدائرة الرابعة زياد عادل بورسلي على أهمية دور المجلس البلدي في اعمال التنمية والتقدم لأي دولة، لافتا الى أن المجلس يمتلك اختصاصات كثيرة يجب تفعيلها بشكل جيد للمساهمة في تطوير البلاد وتوفير الأراضي لحل المشكلة الإسكانية.



وأضاف بورسلي: آن الأوان لتعديل قانون البلدية ومنح مزيد من الصلاحيات للاعضاء حتى يتسنى لهم استغلالها لمصلحة الوطن والمواطن فيما يتعلق بتخصيص الأراضي سواء السكنية أو الصناعية والزراعية، وكوني مديرا للنشاط الرياضي والمنتخبات في نادي الطموح الكويتي الرياضي عملت مع ذوي الإعاقة، وللأسف لا يملكون مقرات رياضية لإجراءات التدريبات وكانوا يلجأون للحدائق او استغلال بعض مدارس وزارة التربية فيجب توفير مقرات لهم. وتابع: من الملفات البارزة التي أسعى لتبنيها تخصيص مزيد من الأراضي للمؤسسة العامة للسكنية والدفع بمزيد من الاقتراحات لمعالجة المشاكل البيئة والصحية، لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين يجب تعديلها لأن بها الكثير من الثغرات وأبرزها ما يتعلق بأنظمة البناء التي لا تنحاز في اغلبها الى المواطن.



وتمنى من الناخبين المشاركة في العرس الديموقراطي وذلك لأهمية المجلس البلدي واختيار من يرونه مناسبا.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال٭ جراح سعد عبدالله الدوسري



٭ أيوب عبدالوهاب عبدالصمد الصفار



٭ عبدالله حسن عبدالرضا شمساه



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



٭ عبدالعزيز عبدالله مطلق المطيري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



٭ ضرار يوسف عبدالرحمن الدعيج



٭ خليفة سلمان حمود الخدة



٭ بدر محمد راشد العسعوسي



٭ محمد عبدالهادي حسين اظبيه



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



٭ رازي عبدالرحمن سليمان المرشود



٭ أحمد إبراهيم سالم المسيطير



٭ زياد عادل يوسف بورسلي



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



٭ فاضل أسد محمد حسين



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



٭ إسحاق أحمد عبدالله الكندري



٭ عدنان جمعة سبتي جمعة



الدائرة السابعة



٭ خالد مفلح خالد رويشد المطيري



٭ حمدي غويزي العويد المطيري



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



٭ عبدالله عويد سلطان مشعان العنزي



٭ نواف عجيل مطر العنتري



٭ عيد مفلح عيد المسيلم



الدائرة التاسعة



٭ ناصر حماد محمد الكفيف



٭ خالد وسمي سعد عبيد العازمي



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي