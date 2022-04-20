أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء محسن الدويخ حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بالقرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مبينا أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي على المحلات بالمجمعات التجارية بمنطقة الجهراء أسفرت عن تحرير 23 مخالفة إعلان تمثلت في إقامة إعلان قبل الحصول على ترخيص من البلدية، عدم تجديد ترخيص الإعلان فضلا عن إضافة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص من البلدية إلى جانب رفع وإزالة 20 إعلانا عشوائيا يعوق الطريق ويشوه المنظر العام. ودعا الدويخ أصحاب المحلات التعاون مع مفتشي الفرق الرقابية الميدانية فضلا عن التنبيه على العاملين لديهم من التأكد من سريان ترخيص الإعلان ووضعه في مكان بارز والالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.