بحث رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي مع المستشارة السياسية في السفارة الأميركية شانون روس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأميركية لعام 2021. وأكد المباركي في تصريح صحافي أمس اهتمام الديوان ومتابعته للتقارير المعنية بحقوق الإنسان والحريات في الكويت الصادرة عن الخارجية الأميركية. وأضاف أن الكويت تواصل إحراز تقدم في مجالات حقوق الإنسان وأن الديوان يقوم بوضع خطط عن طريق لجانه الدائمة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لمتابعة وضع حقوق الإنسان على المستوى المحلي ويحرص على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.



بدورها، أكدت روس في تصريح مماثل أهمية تعزيز العمل المشترك في القضايا الرئيسية، مشيدة بدور الديوان في متابعة حالة حقوق الإنسان لارتباطها بأهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.