دارين العلي



يستمر انخفاض الفارق بين الانتاج والاستهلاك المائي حيث بلغ امس الأول 3 ملايين غالون امبراطوري بعد دخول عدد من المقطرات للخدمة مقارنة ببداية الشهر حيث وصل الفارق الى أكثر من 30 مليون غالون.



وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة قادرة بعد تشغيل جميع مقطراتها على تغطية الطلب على الاستهلاك بالكامل دون اللجوء الى المخزون الاستراتيجي كما يحصل حاليا.



ولفتت الى أن المقطرات التي مازالت خارج الخدمة بسبب اعمال الصيانة لا بد من الانتهاء من صيانتها وفق البرامج المعتمدة بحد أقصاه نهاية مايو المقبل.



وأوضح أن القدرة الإجمالية للإنتاج تبلغ نحو 650 مليون غالون امبراطوري بينما بلغ الإنتاج نحو 436 مليون غالون امس الأول في حين وصل الاستهلاك الى 439 مليون غالون.



اما المؤشر الكهربائي فهو مستقر بين 9 و10 آلاف ميغاواط كاستهلاك يومي في ظل وجود احتياطي يبلغ 2500 ميغاواط، علما ان الإنتاج الكلي من الكهرباء يفوق 18 ألف ميغاواط من مختلف المحطات العاملة في البلاد.