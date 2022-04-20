

أعلنت مجموعة جي إف إتــــش المالية برنامجا جديدا لــــولاء المساهمين «برايم» حـــيث يقدم للمساهمين الأوفياء مكافآت وحوافز.



ويوفر برنامج جي إف إتش برايم للمساهمين مزايا حصرية تستند إلى أربع مستويات من العضوية (عضو، فضي، ذهبي وبلاتيني). تشمل المزايا خصما يصل إلى 2% على جميع الاستثمارات الجديدة في مشاريع جي إف إتش، وخصما يصل إلى 15% على أسعار التجزئة للمنتجات العقارية، وما يصل إلى 100 نقطة أساس إضافية على جميع أنواع الودائع.



وقال صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية لجي إف إتش: يسعدنا الإعلان عن برنامج جي إف إتش برايم في وقت أصبح فيه الولاء أكثر قيمة من أي وقت مضى، بالنظر لأننا نعتمد على مساهمينا لتحقيق أهدافنا المشتركة ونعتقد أنه ينبغي مكافأتهم على انضمامهم إلينا في رحلتنا نحو التقدم والنمو.



وتابع: نأمل أن يلمس المساهمون قيمة الشراكة معنا، ليس فقط من حيث الاستفادة من برامج مثل برايم وتحقيق العوائد وتنــــمية محافظهم الخاصة، ولكن أيضا من حيث تعزيز الشعور بالانتماء وكونهم جزءا من المجموعة. برنامج برايم هو بمنزلة وسيلة نشكر بها مساهمينا على دعمهم المستمر ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من المستثمرين ومكافأتهم فيما ننمو ونتوسع على المستوى العالمي.



هذا، وقد لقي البرنامج الذي تم طرحه خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«جي إف إتش» في مارس الماضي، استحسان المساهمين.