أصدر مكتب مجلس الأمة بيانا عبر فيه عن استنكاره الشديد وإدانته التامة للعدوان الصهيوني المتكرر على المقدسات الإسلامية والمسيحية والحقوق الفلسطينية، ومنها ما يتم مؤخرا من اقتحامات صهيونية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية عسكرية وحشية دموية، ونؤكد في بياننا على الآتي:

1 - اعتزازنا بصمود ورباط الشعب الفلسطيني الأعزل، داخل وخارج مدينة القدس الشريف.

2 - تحيتنا للموقف الوطني الكويتي، الرسمي والشعبي، الداعم والحاضن للنضال الفلسطيني.

3 - مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لحماية المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

4 - وقف كل خطط وخطوات تقديم القربان الصهيوني المزعوم في الحرم المقدسي.

5 - ضرورة إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين ووقف اقتحامات المخيمات والمدن العربية، مؤكدين على مواقف الكويت - والشعوب العربية والمسلمة - الثابتة ضد الاحتلال الصهيوني وممارساته، مؤمنين بقول الله عز وجل ووعده: (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا) ڈ.