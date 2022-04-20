آلاء خليفة



لليوم الثاني على التوالي توافد عدد من الضيوف من خارج جامعة الكويت لتهنئة مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي بمناسبة توليه منصبه، متمنيين له التوفيق والسداد ومعربين عن رغبتهم في التعاون مع جامعة الكويت محليا وعالميا، وكان من بين المهنئين عدد من وفود السفارات في الكويت ومنهم وفد سفارة الولايات المتحدة الأميركية وسفير كوريا الجنوبية وسفير جمهورية مصر العربية وسفير المملكة الأردنية الهاشمية وسفير فيتنام وسفير اليابان وأمين عام مجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي وعدد من الشخصيات والقيادات. وحضر الحفل أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العياش وعدد من قياديي الجامعة.



وعلى هامش حفل الاستقبال، كشف مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، عن أن جامعة الكويت مقبلة على انفتاح متعدد الأوجه مع المجتمع الكويتي بكل أطيافه والجمعيات التي لها توجهات علمية وبحثية وكذلك المجتمع الخليجي والعالمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى اهتمام الضيوف السفراء بالتعاون مع جامعة الكويت، منوها بضرورة تشكيل لجان وفرق عمل لإيجاد سبل التعاون وتطبيقها على أرض الواقع.



وأوضح الرومي أن الجامعة تطمح للحصول على خبرات محلية وعالمية من جميع أقطاب العالم خاصة الدول المتقدمة علميا مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول آسيا.