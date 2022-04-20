عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف صباح أمس اجتماعا عبر منصة «تيمز» مع رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أندرياس شلاشير، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.



حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والمندوب الدائم لمنظمة اليونسكو د.آدم الملا ومراقب التعليم المتوسط بوزارة التربية أحمد الغريب.



من جهة اخرى، حددت وزارة التربية يوم 26 أبريل الجاري موعدا لبدء تحويل ملفات الأطفال من مدارسهم في رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن انه سيتم تحويل ملفات الأطفال الذين أتموا السنة الثانية تلقائيا إلى مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أنه سيتم تحويلهم حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية.



وأوضحت المصادر أن وزارة التربية تعمل على أن تكون جميع الأمور جاهزة للعام الدراسي المقبل دون أي ربكة، واضعة في الحسبان مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.



وفيما يتعلق بقاطني منطقة غرب عبدالله مبارك، أوضحت المصادر انه سيتم السماح بنقل الطلبة لها بعد افتتاح المدارس المتوقع لها العام الدراسي المقبل، مؤكدة ان وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب يوليان اهتماما كبيرا لعملية افتتاح المدارس، خاصة ان هناك الكثير من الأهالي يطالبون بافتتاحها بعد أن تم الانتهاء من بناء وإنجاز أغلب المدارس.