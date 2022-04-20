نفت السفارة السورية في لبنان، تدخلها في الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، مجددة تأكيدها احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.



وقالت السفارة السورية في بيان صحافي أمس: «تستمر بعض الجهات في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية وأمنية للسفارة السورية في الاستحقاق النيابي اللبناني المرتقب».



وأضافت أنها «تؤكد مجددا احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، مشددة «على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية».



وأشار البيان إلى أن السفارة السورية لا تستغرب «مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة».



وأعربت السفارة عن أملها في أن «ينجح لبنان الشقيق في التصدي لاستحقاقاته الدستورية بعيدا من محاولات التعطيل والتشويش ممن اعتادوا رهن اجنداتهم للخارج، وأن يشكل هذا الاستحقاق فرصة للبنان واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه أمان واستقرار ونهوض وتنمية».