بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تطورات الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على الساحة اللبنانية خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعين التينة.



كما جرى خلال اللقاء التباحث بموضوع الانتخابات والزيارة المقررة لرئيس الحكومة إلى السعودية واحتمال عقد جلسة للمجلس النيابي.



وكان الرئيس ميقاتي أكد أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها.



ولفت خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف امس، إلى أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصرا أساسيا في التعافي الاقتصادي».



وشدد رئيس الحكومة على أن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء.



غير أن «القوات اللبنانية» شككت بسعي الحكومة للحرص على ودائع المواطنين.



وقال نائب رئيس «القوات» جورج عدوان: كلام رئيس الحكومة عن الودائع يبقى كلاما، فالحكومة لم تقدم أي خطة للتعافي، مشيرا الى ان اللجان النيابية قامت بتشحيل بعض مواد مشروع «الكابيتال كونترول» كي لا يقال إن المجلس النيابي يعرقل المشروع.