القاهرة. ناهد إمام

في أجواء رمضانية ووسط عبق التاريخ بمقر قصر القبة الرئاسي، نظم اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية حفل إفطار تحت شعار "الوحدة الوطنية في حب مصر "، بمشاركة السفير عزام الصباح سفيرنا في إيطاليا والشيخ راكان بدر محمد الصباح، إلى جانب حضور ممثلي كافة أطياف المجتمع من رجال الدين من الكنيسة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما ومن الأزهر الشريف الشيخ د. حسن السيد خليل وممثلي الحكومة والعديد من السفراء العرب والأفارقة ونواب مجلس الشعب والشيوخ والأحزاب ورجال وسيدات الأعمال.

وفي كلمتها أكدت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، أن مشاركة الكويت وعدد من الدول العربية في إفطار الوحدة الوطنية، يؤكد أن الأمة العربية لحمة واحدة قوتها في توحدها.

وارسلت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصريين جميعا سيكونوا يدا واحدة من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وغيرهم لدعم مسيرة التنمية والسلام تحت قيادته.

وأوضحت أن المرأة المصرية في قيادته تعيش عصرها الذهبي، مما يلقي عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة للمساهمة في التطور الذي تشهده البلاد في الجمهورية الجديدة.

وعلى هامش حفل الافطار ، تقدم السفير د. ابو بكر صار ، سفير السنغال في مصر، بدعوة رجال وسيدات الأعمال في الدول العربية ومصر للاستثمار في السوق السنغالي والاستفادة من المزايا المقدمة من ضمانات للاستثمار وتوافر الأراضي والإعفاءات الجمركية المقدمة في ظل توافر الأمن والأمان في السنغال .

وقال إن العلاقات وطيدة بين السنغال ومصر والعديد من الدول العربية .