توج فريق "The champion" باللقب الأول لدورة كلية الكويت التقنية لكرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية والتي يشرف عليها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق Lions بثلاثة اهداف نظيفة ضمن المنافسات التي أقيمت بمشاركة 32 فريق من مختلف مدارس الكويت الثانوية في الفترة من 9 الي 19 ابريل الجاري على ملاعب الكلية بمنطقة أبو حليفة بتواجد أكثر من 300 لاعب، وشهدت احراز أكثر من 170هدف، في 31 مباراة خاضوا خلالها 620 دقيقة، واسندت اللجنة المنظمة إدارة المباريات الي لجنة حكام الدورة برئاسة الحكم الدولي السابق ياسر احمد وضمت خالد ندا – عبدالله الكندري – احمد مراد – عبدالرحمن الكندري ، واقتنص خالد خزام لقب افضل لاعب في الدورة ، بينما جاء محمد قمبر كأفضل حارس مرمي في الدورة ، وحصل الفريق الفائز على جائزة مالية 1500 دينار بينما حصل الوصيف على 1000 دينار، شارك في تتويج الفائزين فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، مشاري بودي رئيس مجلس أمناء الكلية، عبدالرحمن العجيل نائب رئيس الكلية.

وسبق المباراة الختامية مباراة استعراضية لنجوم منتخب الكويت السابقين في احياء ذكرى الراحل سمير سعيد حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني وشهدت ارتداء جميع اللاعبين قمصان حملت رقم 22 وكانت مدة المباراة 22 دقيقة ، شارك فيها ناصر بنيان لاعب القادسية السابق والدكتور على الضاحي -احمد موسي – علي مقصيد – حسين فاضل – والحكم السابق ياسر احمد، بينما قاد الفريق الثاني الحارس الدولي السابق نواف الخالدي – خالد عبد القدوس – علي الكندري – يوسف اليوحة – أنور بوطيبان – سمير دشتي– مشعل البلوشي، وقدمت اللجنة المنظمة كأس باسم الراحل سمير سعيد تسلمه اللاعب الدولي السابق احمد موسي نيابة عن ابنه علي سمير سعيد.

ومن جانبه قدم فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي الشكر لإدارة كلية الكويت التقنية لتسخيرهم كافة الإمكانيات الفنية والإدارية والتنظيمية لإنجاح الدورة ، وقال المقصيد: الدورة جاءت امتداد لأنشطة الاتحاد المدرسي في الفترة الأخيرة بعد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي، ودوري المحافظات للمرحلة المتوسطة، ومهرجان البراعم للمرحلة الابتدائية ، وأضاف قائلا: كانت بادرة طيبة من اللجنة المنظمة لدورة كلية الكويت التقنية إحياء ذكرى رحيل حارس مرمي الأزرق السابق سمير سعيد بإقامة مباراة جمعت نجوم منتخب الكويت من كافة الأندية.

وابدي مشاري بودي رئيس مجلس امناء كلية الكويت التقنية سعادته بالنجاح الذي صاحب الدورة الاولي للكلية بمشاركة كبيرة وواسعة من طلاب المرحلة الثانوية وشهدت ارتفاع مستوي المنافسة بين جميع الفرق التي شاركت في الدورة على مدار الايام الماضية، واكد بودي على ان هناك فعاليات ومبادرات رياضية سيتم تنفيذها داخل الكلية خلال الفترة المقبلة من اجل دعم المواهب الشبابية رياضيا.