نحن معكم ندعمكم ونلبي احتياجاتكم ونوجهكم إلى مواصلة تميزكم

حرصنا تام على تلبية احتياجات مؤسسات الدولة لاسيما المتعلقة بالمعاقين

فايز العازمي لولي العهد: تشرفنا بلقائك وهذا ليس بغريب على حكامنا فقد جبلت الجمعية على الزيارات المتتالية لأمراء الكويت



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يرافقه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية،



حيث كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي وأمين السر منصور عطشان العنزي.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.



في زيارتنا لإخواننا وأبنائنا في جمعية المكفوفين الكويتية في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان يطيب لنا أن نهنئكم بالشهر الفضيل وننقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والنجاح.



وبهذه المناسبة، نؤكد أنكم أصحاب بصيرة قوية وأنكم رحمة لنا وبإرادتكم تستطيعون تحقيق الإنجازات ونحن معكم ندعمكم ونلبي احتياجاتكم ونوجهكم إلى مواصلة تميزكم، داعين الله تعالى أن يوفقكم وكافة أبناء وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسدد على دروب الخير خطاه وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



وفي حوار دار خلال الزيارة أكد سموه حرصه التام على تلبية احتياجات مؤسسات الدولة، لاسيما المتعلقة بالمعاقين تنفيذا لأوامر صاحب السمو الأمير.



وفيما يلي نص الحوار:



سمو ولي العهد: «كل ما ينقصكم من أدوات حديثة تساعدكم احنا متعاونين مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء بتلبية جميع ما ينقصكم من أجهزة او معدات حديثة تعينكم على الحياة.



المهم ان يكون الإخوان اللي هني حاسين وعارفين ان أوامر سيدي صاحب السمو ان يسهل لجميع المؤسسات في الدولة خصوصا المعاقين واللي لهم بعض الأمور اللي تحكمهم، عندنا الأوامر واضحة ان نقوم ونؤدي واجبنا اتجاههم.. وقفتكم مع حكومتكم ومع أميركم».



سمو رئيس الوزراء: «رعاية سموك للبطولة العربية في صالة الألعاب صالة الشيخ صباح الأحمد ان شاء الله تكمل».



رئيس العلاقات العامة بالجمعية: «الجماعة طالبينك طويل العمر بعد العيد بإذن الله تفتتح المبنى الذكي الجديد يطول بعمرك».



سمو ولي العهد: «أبدا ننطر أوامر من أخوي متى ما قال ترى احنا جاهزين تفضلوا حاضرين.. يشرفنا ان ندخل هذا المبنى حق أبنائنا وبناتنا المكفوفين».



سمو ولي العهد مخاطبا الشاعر سيف لافي: «هذا زميل قديم.. أشهد يا وليدي اني مربيك لكن أشوه انك حفظت التربية وولاؤك لديرتك وأميرك هذا أهم شي.. ولد عزيز».



ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين فايز العازمي كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



بالأصالة عن نفسي وعن الرئيس الفخري ومنتسبي ومنتسبات جمعية المكفوفين الكويتية أرحب بقدومكم إلى جمعيتكم، واستغل هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وذلك بحلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر بالخير واليمن والبركات وسموه يتمتع بموفور الصحة والعافية.



سمو ممثل صاحب السمو الأمير



إن جمعية المكفوفين الكويتية تشرفت بلقائك وهذا ليس بغريب على حكامنا فقد جبلت الجمعية منذ تأسيسها في عام 1972 على الزيارات المتتالية لأمراء الكويت، طيب الله ثراهم، ابتداء من الشيخ جابر الأحمد، ولذلك لا يسعنا إلا ان نستذكر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وجعل قبره روضة من رياض الجنة وهو الذي وضع إنجازات عديدة لجمعية المكفوفين الكويتية فقد انشأ المكتبة الإلكترونية وكذلك أنشأ مركز الشباب لسن تحت 18 عاما وكذلك انشأ المنشأة الرياضية للمكفوفين والتي تستغل من قبل جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصير الرياضي ليمارس المكفوفون شتى الألعاب الرياضية التي حرموا منها على مدى السنين.



ممثل صاحب السمو..



إن جمعية المكفوفين تتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وانها تطمح إلى افتتاح المنشأة الرياضية وتنظيم البطولة العربية الأولى لكرة الهدف للمكفوفين وتكون تحت رعايتكم بافتتاح منشأة الشيخ صباح الأحمد الصباح الرياضية للمكفوفين، ونتمنى ان نتشرف بحضوركم وافتتاحكم لهذه المنشأة.



حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه بقيادة قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وحفظ الله الكويت وأهلها وكل عام والكويت وأهلها باستقرار وسلام.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا، وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



يا نور عين اللي فقد شوف الابصار



ألقى الشاعر سيف لافي الخليفان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور التالي نصها:



الشاعر سيف لافي الخليفان

«هلا وغلا في جيتك للكفيفين.. يا نور عين اللي فقد شوف الابصار



ممثل أمير الوطن قرة العين.. مشعل الأحمد سيدي نسل الاحرار



عضيد ابوفيصل على العسر واللين.. نواف الأحمد شيخنا حاكم الدار



الله يحفظه مدة اعوام وسنين.. ويحميه من شر البلاوي والاخطار



دارين اغلى الدور وسط الشرايين.. دار اليمامة ودار مريم لهم كار



كار الفخر والطيب وريف الضعيفين.. وريف الفقير اللي عليه الزمن جار



والله يبيح اللي بجوه الملايين.. عساه بالجنة مع سيد الابرار



صباح الأحمد في قلوب الشريفين.. يا الله عسى اعظامه تحرم على النار



وفي شوفتك يا شيخ حنا فريحين.. واليوم عيدنا قبل عيد الافطار



ولي عهدنا انت ساس الكريمين.. وجزل العطايا مكرم الضيف والجار



ويالله يا قابل دعاة المصليين.. تحفظ بلدنا من بلا كل قدار



واقبل سلامي عد ورد البساتين.. وارجو السموحة والتحية والاعذار»

ولي العهد أكد أنهم «ذوو مكانة في قلوبنا وقلوب جميع المجتمع الكويتي»

ممثل الأمير زار النادي الكويتي الرياضي للمعاقين: ندرك بوعي أنكم ثروة حقيقية فعالة في مسيرة نهضة الوطن وشركاء أساسيون في بنائه

ممثل الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف والشيخ مبارك الفيصل والشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد والشيخ محمد العبدالله وأحمد فهد الفهد ومحمد الراجحي وحمود فليطح وشافي الهاجري

وفقكم الله لمواصلة مسيرة التميز ووفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه

شافي الهاجري لولي العهد: تواجدك اليوم بين أبنائك وبناتك في مقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وسام على صدورنا والداعم الحقيقي لنا جميعاً باستمرار الإنجازات الرياضية



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس يرافقه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

ممثل الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد محييا الحضور لدى وصوله استقبال ممثل صاحب السمو سمو ولي العهد بالورود حوار باسم بين ممثل الأمير ومنتسبتين للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين



حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان يسعدنا أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لنهنئكم بالشهر الفضيل وننقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والنجاح.



ومن منطلق حرصنا على الالتقاء بأبنائنا ذوي الهمم تأتي هذه الزيارة لنؤكد أنكم ذوو مكانة في قلوبنا وقلوب كافة المجتمع الكويتي وأننا ندرك بوعي أنكم ثروة حقيقية فعالة في مسيرة نهضة الوطن وشركاء أساسيون في بنائه، مشيدين بإنجازاتكم المشهودة، داعين الله أن يوفقكم لمواصلة مسيرة التميز وأن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.



وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم

شافي الهاجري متحدثا خلال الزيارة

ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه



سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله



سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله



أصحاب المعالي والسعادة الموقرين



الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمته وبركاته



سيدي سمو ولي العهد



باسمي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجميع منتسبيه أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

جانب من الحضور في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين



سيدي سمو ولي العهد



إن زيارتكم لنا هذه الليلة بشهر رمضان المبارك هي استكمال لمسيرة العطاء التي تستمدها أسرة الصباح الكرام أسرة الخير والعطاء اللا محدود للشعب الكويتي عامة ولإخوانكم المعاقين بصفة خاصة.



سيدي سمو ولي العهد



إن تواجدك اليوم بين أبنائك وبناتك في مقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وسام على صدورنا والداعم الحقيقي لنا جميعا باستمرار الإنجازات الرياضية التي يحققها أبناؤك وبناتك الرياضيون في مختلف الألعاب الرياضية الخاصة بألعاب المعاقين لما يتلقونه من دعم مباشر من جميع وزارات الدولة طبقا لتوجيهاتكم الكريمة بتسخير جميع الإمكانيات التي تخدم الكويت بصفة عامة ورياضة المعاقين بصفة خاصة والتي على ضوئها حقق أبطال الكويت الأرقام العالمية والميداليات الأولمبية لرياضة المعاقين باسم الكويت.



سيدي سمو ولي العهد



في ختام كلمتي هذه اسأل الله العلي القدير أن يحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وتحت ظل سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم.



والسلام عليكم ورحمته وبركاته».



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

ممثل الأمير سمو ولي العهد متحدثا مع مشاركة في استعراض الرماية

هدية تذكارية.. وعرض بسلاح المبارزة

هدية تذكارية لممثل الأمير سمو ولي العهد من استعراض الرماية جانب من عرض لعبة سلاح المبارزة

خلال زيارة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين قام مجموعة من منتسبي النادي بتقديم عرض لعبة سلاح المبارزة وفقرة استعراض رماية لضعاف البصر والمكفوفين وتتبع اللجنة البارالمبية للرماية.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.

ولي العهد استقبل المضف والرومي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله د.علي المضف ود.يوسف الرومي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، حيث قدم لسموه مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.



هذا، وقد تمنى سموه له التوفيق والنجاح في خدمة وطنه العزيز بهذه المناسبة.