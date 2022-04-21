أجرى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية اليابان الصديقة يوشيماسا هاياشي مباحثات تناولا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بأداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبدء مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ اليمن.



وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص التهاني إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بانطلاق هذه الخطوة التاريخية والمهمة، مؤكدة دعم الكويت للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار.