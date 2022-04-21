أطلقت فولكس واجن الكويت شركة بهبهاني للسيارات حملة حصرية على الجيل الثامن من سيارة جولف جي تي آي وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تقدم للعملاء فرصة اقتناء هذه السيارة الرياضية التي تعد الأكثر تطورا من فئة الهاتشباك الرياضية بأقساط بسعر الكاش على فترة خمس سنوات ومن دون أرباح أو دفعة مقدمة.



وتعد سيارة جولف جي تي آي الأكثر شعبية حول العالم مع أكثر من 2.3 مليون سيارة تم بيعها منذ إطلاق هذا الطراز للمرة الأولى في عام 1976، إذ تحظى هذه السيارة باهتمام محبي الفولكس واجن لأنها موصولة بسيارة الجولف الكلاسيكية من الجيل الأول.



وتم تعزيز ديناميكية هذه السيارة، وطابعها الرياضي والأناقة وسرعة الاستجابة أكثر من الجيل الذي سبق. وتأتي السيارة مزودة بتقنيات رائدة، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الاتصال ومساعدة السائق من فولكس واجن، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة كليا، ما يمثل أكبر تحديث تقني في تاريخ السيارة. وتضع سيارة جولف GTI الجديدة معايير جديدة لفئة السيارات الرياضية بفضل محرك TSI سعة 2 ليتر مع الشاحن التوربيني، والذي ينتج 245 حصانا، أما بالنسبة للأداء والرشاقة والطابع الرياضي، فقد تم تعزيزها جميعا بفضل نظام إدارة الخصائص الديناميكية المتصل بالشبكة.



وبهذه المناسبة، قال محمد شوي، مدير عام فولكس واجن الكويت شركة بهبهاني للسيارات: لطالما كانت سيارة جولف GTI رائدة بين السيارات الرياضية منذ ما يقرب من 45 عاما. وتتوافر هذه السيارة الآن مع تعزيز ديناميكية القيادة وتزويدها بعدد أكبر من تقنيات الاتصال والتجهيزات الرقمية. وعلى غرار الطراز السابق، جهزت السيارة بنظام الدفع الأمامي من فولكس واجن الذي أثبت كفاءة فائقة. وتجسد السيارة السمات الأصيلة لطرازات GTI، حيث تجمع بين أعلى مستويات الديناميكية والراحة والرشاقة، مع التصميم الأنيق، والتجهيزات المصممة خصيصا للسائق.