كعادتها في رمضان من كل سنة، أطلقت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو)، المتخصصة في مجال التأجير التشغيلي في الكويت، حملتها الرمضانية لهذا العام «أجرها وريح بالك مع عداد مفتوح»، وتعتبر هذه الحملة من الحملات المميزة والفريدة حيث انها ولأول مرة تتم إضافة خدمة العداد المفتوح عند تأجير أي من سيارات أعيان، وتستمر طوال الشهر الكريم في معارض الشركة أو عبر الاتصال على مركز الاتصال 1880066.



وبينت أعيان أوتو أن حملة «أجرها وريح بالك مع عداد مفتوح» تقدم الفرصة للعملاء لاستئجار السيارة المناسبة لهم من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة لمدة 14 أو 26 شهرا. وأشارت الشركة إلى أن هذا العرض يسري على مختلف أنواع السيارات المتوافرة والتي تناسب جميع الفئات من الصالون أو الجيبات الصغيرة أو الكبيرة.



ودعت أعيان أوتو العملاء الكرام إلى زيارة معرضها في منطقة الري، حيث يجدون تشكيلة واسعة من السيارات الحديثة من موديلات السنة تناسب كافة الأذواق والاحتياجات وتلبي رغبات الرجال والنساء من كل الفئات العمرية.