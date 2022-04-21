طفلي يريد الصوم



طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم ان الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟



اذا كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن اذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بتعليم أولادهم، حتى ان الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن اذا ثبت ان هذا يضره فإنه يمنع منه، واذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من اعطاء الصغار اموالهم خوفا من الافساد بها، فإن خوف اضرار الابدان من باب اولى ان يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الاولاد عند تربيتهم.



الزواج في رمضان



يقول بعض الناس ان الزواج في رمضان مكروه، فهل هذا الكلام صحيح؟



هذا الكلام ليس بصحيح، لعدم الدليل عليه، فالزواج في رمضان كغيره من الاشهر، لا دليل على كراهته، فهو من الامور التي لا بأس بها والله اعلم.



قراءة القرآن بصمت



من ينظر في المصحف دون ان يحرك شفتيه، هل يعتبر قارئا للقرآن، وهل يترتب على ذلك الاجر الوارد في فضل القراءة؟



لا يعتبر هذا قارئا للقرآن ولا يحصل له فضل القراءة الا اذا تلفظ بالقرآن ولو ان يسمع نفسه، والله اعلم.