يفتتح مهرجان ترايبيكا للسينما في نيويورك 8 يونيو المقبل بفيلم وثائقي عن النجمة چنيفر لوپيز، ويختتم في 19 منه بشريط تسجيلي آخر عن الناشط الأميركي بمجال الحقوق المدنية القس في الكنيسة المعمدانية آل شاربتون. وتشارك 110 أفلام طويلة ـ من بينها 88 تعرض للمرة الأولى عالميا ـ و43 فيلما قصيرا في المهرجان الذي شارك في تأسيسه الممثل روبرت دي نيرو عام 2002 للمساهمة في تعافي نيويورك من هجمات 11 سبتمبر 2001.



ويروي الفيلم الوثائقي«هافتايم» (Halftime) الذي يستهل المهرجان بعرضه العالمي الأول مسيرة الممثلة والمغنية چنيفر لوپيز، على أن يصبح متوافرا بعد أيام قليلة من الافتتاح على منصة نتفليكس للبث التدفقي.