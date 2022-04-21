من المقرر أن يعود الممثل الأميركي الشهير جوني ديب إلى منصة الشهود في قضية تشهير يطلب فيها تعويضا بقيمة 50 مليون دولار قال إنه رفعها لعرض الحقيقة بشأن علاقته بمطلقته الممثلة أمبر هيرد التي اتهمته بسوء المعاملة.



وفي شهادة أمام محكمة بولاية فرجينيا أول من أمس الثلاثاء قال ديب إنه وزوجته السابقة تشاجرا لكنه لم يضربها مطلقا وقال إنه يريد تصحيح السجل الخاص بتصرفاته أمام نفسه وأمام طفليه.



تحدث ديب بهدوء وبطء لما يقرب من ثلاث ساعات، وقال في قاعة المحكمة إنه أصيب «بصدمة كاملة» منذ نحو ست سنوات عندما «أطلقت هيرد مزاعم بشعة ومقلقة» بأنه أصبح عنيفا أثناء علاقتهما.