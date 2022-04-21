نفذت ثلاثة قطاعات أمنية وهي «الأمن العام» و«المرور والعمليات» و«الأمن الجنائي» ممثلا في الإدارة العامة لمباحث السلاح حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة الشاليهات وبالقرب منها وتهدف إلى ضبط المستهترين وردع كل من تسول له نفسه استخدام الأسلحة النارية بشكل غير قانوني مما ينعكس سلبا على إثارة الخوف بين الناس.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، ان الحملة حققت الأهداف المرجوة من ضبط الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وحققت التفاعل المباشر والسريع مع بعض البلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن استخدام الأسلحة والذخائر.



وأشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بالنتائج التي حققتها الحملة ومستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والجاهزية، مؤكدا استمرار الحملات الموسعة على كل أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة لتحقيق الأمن والأمان وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.