أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري، ان القطاعات الأمنية أتمت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الأمنية واستكملت التدابير الأمنية والمرورية الوقائية والاحترازية اللازمة استعدادا للعشر الأواخر من شهر رمضان.



وأضاف العميد الكندري ان هذه الإجراءات والتدابير تندرج في إطار خطة أمنية شاملة متكاملة تهدف إلى تأمين وتوفير الرقابة الأمنية حول المساجد والأسواق والمجمعات التجارية وتحقيق السيولة المرورية على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، منوها الى أن هذه الإجراءات يواكبها نشاط إعلامي توعوي من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وجميع وسائل الإعلام.



وأوضح العميد الكندري ان الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة التسول والسلوكيات المخالفة للقانون، مناشدا المواطنين والمقيمين عدم ترك مقتنيات ثمينة داخل مركباتهم خلال وجودهم في المساجد أو اثناء التسوق.



ودعا العميد الكندري قائدي المركبات ومرتادي الطرق الى التعاون مع رجال المرور واتباع الارشادات وقواعد وقوانين المرور للحد من الاختناقات المرورية وتيسير وصول المصلين إلى المساجد لأداء صلاة القيام بسهولة.