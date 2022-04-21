حنان عبدالمعبود



قامت السفيرة الكندية لدى الكويت عليا مواني بزيارة ميدانية لمعهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكان باستقبالها كل من المدير العام د.قيس صالح الدويري، ومدير العلاقات العامة والإعلام لمعهد دسمان طارق عبدالله العريان، للسكري، وكان الهدف من الزيارة هو التعرف على المؤسسات المهمة في الكويت وتعزيز أواصر التعاون العلمي. وخلال زيارتها للمعهد تم التطرق للعديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.



واستعرض د.الدويري للسفيرة مسيرة المعهد العلمية وأهميته ودوره كصرح شامخ في خدمة البحث العلمي في الكويت، مناقشا سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بين المعهد والجامعات والهيئات الكندية البحثية والطبية.



وقد اختتمت الزيارة بجولة داخل أروقة المعهد للتعرف على الأبحاث والمشاريع والخدمات والبرامج التي ينفذها المعهد عن كثب.



وقد أشادت السفيرة عليا مواني بما حققه المعهد من تطور وإنجاز مبهر.