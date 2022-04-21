أكد محافظ حولي علي الأصفر ضرورة الجاهزية القصوى لاستقبال المصلين وتوفير كل الامكانيات لهم.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها على أحد مساجد محافظة حولي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المساجد بدر العتيبي ود.خالد الحيص مدير مساجد حولي للاطلاع على الاستعدادات القائمة من قبل الجهات المعنية خلال هذه المناسبة الفضيلة، وأعرب محافظ حولي عن سعادته بعودة الصفوف في بيوت الله كما كانت قبل الجائحة كونها نعمة تستحق الشكر منا لله سبحانه وتعالى.



وتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين بوزارة الأوقاف على ما يقومون به من ترتيبات وجهود كبيره تحسب لهم استعدادا لصلاة القيام، سائلا الله ان يجزيهم الأجر الكثير وان يحفظ وطننا الغالي تحت قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين الحكيمة.