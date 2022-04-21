الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة للقضية

استعرض رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خلال اجتماع حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس جهود الجهاز في معالجة قضية المقيمين بصورة قانونية.



وقال «الجهاز المركزي» في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الذي عقد في مقره بقصر نايف وشهد عرضا شاملا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.



حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء المشرف العام على اللجنة العليا للجنسية فواز الفضل.