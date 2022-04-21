نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة زيارة ميدانية الى محمية الجهراء الطبيعية لوفد منظمة «بيردلايف انترناشيونال» والمكون من د.إبراهيم الخضر مدير المنظمة بالشرق الأوسط ود.عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية بدولة فلسطين.



ولفتت جنان بهزاد عضو مجلس الإدارة ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية، إلى ان زيارة وفد «بيرد لايف» إلى محمية الجهراء الطبيعية اصطحبتهم خلالها‏ برفقة رئيس فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد شاه وعضو الجمعية نواف المويل واستقبلهم هاني التميمي رئيس قسم المحميات الطبيعية بالهيئة العامة للبيئة، وقاموا بجولة تضمنت زيارة البيئات الرئيسية في المحمية ورؤية المراصد والتعرف على أنواع الطيور الموجودة من خلال لوحات معرض مركز المحمية، وذلك للاطلاع على جهود الكويت للحفاظ على الحياة البرية واستعراض أهمية المحمية.



من جانبه، ذكر د. ابراهيم خضر مدير منظمة بيردلايف بمنطقة الشرق الأوسط، أن «فريق البيردلايف قام بزيارة محمية الجهراء الطبيعية كونها احدى المناطق المهمة للطيور في الكويت»، مضيفا: «لقد سررنا بمشاهدة الإنجازات التي تحققت بهذا الخصوص ومنها جهود التعاون ما بين الجمعية وفريق رصد وحماية الطيور والهيئة العامة للبيئة»، مشيرا إلى «أهمية زيادة المساحة لتضم الموائل المختلفة، والتى تعتبر مهمة للتنوع الحيوي بشكل عام وللطيور بشكل خاص المقيم منها والمهاجر».