رفض رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي محاولات الغمز او اللمز التي يصدرها البعض ضد كوادرنا التعليمية الوطنية .

واوضح العازمي ان القيادات المستهدفة لها دور وطني مشهود في مسيرة التعليم في مناطقهم التعليمية، مشددا على ان من يملك اي دليل على تلك الكوادر ان يقدمه للجهات الرقابية المختلفة , مضيفا " لكن الطعن بدون دليل هو اتهام باطل" .

وختم العازمي تصريحه بضرورة ان تكون محاسبة اي مسؤول على ادائه وجهوده وليس لمآرب اخرى او ضغائن يطلقها البعض وخاصة ضد مربين افاضل لهم جهودهم المقدرة ودورهم الوطني المخلص في بناء اجيال وطننا الغالي .