الكويت - كونا: يجود أهل الخير في الكويت بالبذل والعطاء سعيا لكسب الأجر لاسيما في شهر رمضان المبارك وأيامه الفضيلة بتوفير وتوزيع وجبات إفطار مجانية لراغبيها من الصائمين قبل حلول ساعة الإفطار.وتتشكل طوابير الصائمين خصوصا من ضيوف الكويت من العمالة الوافدة بانتظار حافلات الخير المحملة بوجبات الإفطار المتنوعة في مختلف المناطق، في حين يتولى المتطوعون إدارة عملية توزيع وتسليم الوجبات علاوة على عبوات المياه والتمر.وتكون نقاط التجمع وتمركز حافلات الخير عادة قرب المساجد وفي مراكز حيوية بالمناطق السكنية كالجمعيات التعاونية أو قرب صالات الأفراح لتيسير وصول الراغبين إليها، وتتميز عملية التوزيع بأنها متاحة للجميع ولا يفصح أهل الخير عادة عن أنفسهم رغبة في المثوبة واحتسابا للأجر.