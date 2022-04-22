حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري عن تقدم الجمعية بكتاب رسمي تم تسليمه الى وزير الصحة خلال اجتماع مجلس ادارة الجمعية الصيدلية معه ووكيل الوزارة خلال الأسبوع الماضي طالبوا فيه بضم مهنة الصيدلة الى قرار عدم استقطاع بدل الخفارة والتدريب بالنسبة للأطباء أثناء تمتعهم بالإجازة، لافتا الى أن هذا كان مطلبا جماعيا من جمعيات المهن الطبية، مبينا أن الوزير وعد مجلس إدارة الجمعية بالعمل على ضمهم في أسرع وقت.



وأكد الشمري في تصريح لـ«الأنباء» أن الجمعية الصيدلية ثمنت قرار وزير الصحة الخاص باستحداث وحدات الصيدلة الاكلينيكية في المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة للمناطق الصحية، مبينا أن هذا القرار يمكن الصيادلة الاكلينيكيين في وزارة الصحة من ممارسة تخصصهم في تقديم خدمات إدارة العلاج الدوائي للمرضى داخل المستشفى بالتعاون والتنسيق مع الفريق الطبي من خلال الجولات والاجتماعات ومناقشة الحالات المرضية، لافتا الى أن هذه الخدمة تشمل التدقيق على ملفات المرضى ومراجعة الخطط العلاجية ورصد الآثار الجانبية والمشاكل الدوائية فيها واقتراح خطة العلاج الدوائي مع الفريق الطبي المعالج، ومتابعة الأدوية في العيادات الخارجية بالاتفاق مع الفريق المختص وتحديد الجرعات الدوائية المناسبة للمرضى واشراك الصيادلة الاكلينيكيين في اعداد البروتوكولات العلاجية والمسارات الاكلينيكية.



وأوضح أن القرار حدد الصيادلة الذين يعملون فيه وتطوير مهنة الصيدلة من خلال ممارسات الصيادلة الاكلينيكيين لتخصصهم في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، والجمعية كانت لها اقتراحات في بداية الأمر لإنشاء هذه الوحدات وممارسة العمل، وإجراء اجتماعات سابقة مع الوزير والوكيل المختص ورفع المقترحات الى لجنة تطوير مهنة الصيدلة في الوزارة التي تعد الجمعية الصيدلية عضوا فيها واعداد الدراسات المتعلقة بهذه الامور. كما أعلن في تصريحه أن الجمعية الصيدلية قامت بإنشاء رابطتين تحت مظلتها وهي الرابطة الكويتية للصيدلة الاكلينيكية ورابطة تطوير مهنة الصيدلة في الكويت، لافتا الى أن الرابطتين تقومان بعقد الاجتماعات في الجمعية ورفع التوصيات التي من شأنها الترجمة في النهاية في مصلحة القطاع الصحي ورفع مستوى الصيادلة، مشيرا الى أن انشاء هاتين الرابطتين يأتي ايمانا من الجمعية بدروها في تطوير مهنة الصيدلة في القطاع الصحي. ولفت الى ان مثل هذه القرارات الحيوية التي تتخذها الوزارة لتطوير مهنة الصيدلية تحتاج الى متابعة وجدية ووضع آلية للتطبيق.