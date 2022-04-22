حنان عبدالمعبود



أجرت وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى جابر بجنوب السرة استبيانا على 400 من مراجعي العيادات الخارجية للمستشفى بعد فترة من انتهاء الحظر الكلي والجزئي الذي رافق جائحة كورونا، حيث خلص الى نتائج أبرزها شعور 54% من المشمولين بالرضا عن صحتهم البدنية منذ بداية الجائحة، وخلال الأزمة زادت كتلة الجسم لدى 50% منهم، فضلا عن تغير الطبائع الغذائية لدى 59% من المراجعين.



وفي هذا السياق قالت الباحثة في التثقيف الصحي بوحدة الغدد الصماء والسكر بالمستشفى نورة المحيلبي، ان 24% ممن شاركوا في الاستبيان استهلكوا أطعمة عالية السكريات والنشويات خلال الجائحة، و17.5% استهلكوا أطعمة عالية الدهون بشكل دوري، فيما حرص 31.8% فقط على التناول الدائم للأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، علاوة على موافقة 23.8% منهم بشدة على زيادة معدل التوتر والاكتئاب بتلك الفترة، و24.8% على ان التوتر والاكتئاب زاد لديهم.



وذكرت المحيلبي ان النتائج مهمة للتنبؤ بإمكانية حصول اضرار صحية ناجمة عن التغييرات في الأكل والتوتر خلال فترة الجائحة والحظر، وهذا يتطلب مراقبة صحة المجتمع بشكل اوسع ولفترة زمنية أطول.



وأشار الاستبيان إلى ان رياضة المشي كانت اكثر انواع الرياضة مزاولة اثناء الجائحة، وان 57% منهم مارسوها، بينما 7.8% منهم مارسوا ركوب الدراجة الهوائية الثابتة او المتحركة، و4.5% السباحة، و2.3% مارسوا الرياضة السويدية، و7.5% حمل الاوزان او شد الاربطة، و46.8% لاحظوا ان وزنهم زاد اثناء الجائحة، فيما اصيب 11% منهم بأحد الأمراض المزمنة: داء السكري او ارتفاع ضغط الدم والكوليستيرول او تصلب الشرايين او جلطة دماغية او ضعف عضلة القلب او امراض الجهاز التنفسي او السرطان، فيما ذكر 29.3% منهم انهم كانوا مصابين بمرض مزمن قبل الجائحة وتطور خلال الأزمة.



وخلص الاستبيان الى ان ممارسة الأنشطة البدنية لم تنقطع خلال الجائحة، مع تقدم نسب عدم الاطلاع على وسائل التواصل وعدم اخذ المعلومات الطبية عن المرض المزمن بنسبة 67%.