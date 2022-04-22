ضمن الحملة الرمضانية التي أطلقها بنك وربة «ولهنا على رمضان»، يواصل البنك مسابقاته الرمضانية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن مسابقتين: مسابقة وين حمود؟ والمسابقة الدينية الرمضانية السنوية، وذلك بمجموع جوائز تصل إلى 2.000 د.ك، حيث تهدف مسابقة «وين حمود؟» إلى تثقيف المشاركين بأهم معالم الكويت التاريخية والتراثية كأبراج الكويت، والمسجد الكبير، وسوق المناخ، كما تهدف المسابقة الدينية الرمضانية السنوية إلى تغذية الفكر وزيادة الوعي الديني وهي عبارة عن أسئلة دينية عن القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام. وبهذا الصدد، قال محمد صالح العليوه ـ مساعد مدير وسائل التواصل الاجتماعي في بنك وربة: «إن البنك يحرص دائما في كل رمضان بعمل مثل هذه المسابقات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لما لها أثر من تفاعل الجمهور». وأضاف العليوه: «إن المؤسسات لابد أن تكون متواصلة طيلة السنة وخصوصا شهر رمضان مع المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لما لهذا الشهر من أهمية عند كافة المسلمين، ويأتي ذلك بعدة أهداف أبرزها الأهداف التثقيفية في كافة المجالات، والأهداف التواصلية التي أسست عليها منصات مواقع التواصل الاجتماعي».



يذكر أن بنك وربة يتواجد في أبرز منصات التواصل الاجتماعي كتويتر والانستغرام والفيسبوك، وتواجد البنك في الآونة الأخيرة في تطبيق تيك توك وذلك لنشر المرئيات الخاصة بشهر رمضان المبارك من عدة حملات كحملة إفطار الصائم والحملات الرياضية الأخرى.