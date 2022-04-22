أصدر قسم الفلسفة وعلم النفس في ثانوية فهد الدويري بنين إحدى مدارس منطقة حولي التعليمية، وعضو المدارس المنتسبة لليونسكو، ملصقا اعلاميا حول الذكرى السنوية ليوم الارض الذي يحتفل به العالم في الـ22 من ابريل من كل عام منذ 52 عاما مضت.



ويأتي هذا النشاط من ضمن انشطة المدرسة والمنهج الدراسي من حيث التوعية بقضية البيئة الملحة والتي تستدعي التنادي لحماية كوكبنا مما يحيق به من مخاطر، وتوعية للمجتمع التربوي المدرسي، والمجتمع عامة.



كما ان هناك مادة علمية في مقرر الفلسفة للصف الثاني عشر تتناول من ضمن احد وحدات المقرر وموضوع الاخلاق التطبيقية، موضوع الأخلاق البيئية. ويدرس ذات طلبة الصف مقرر قضايا البيئة والتنمية المعاصرة الذي تعرف بالمشاكل المعاصرة للبيئة وأخلاقيات التعامل معها من حيث مسؤولية الإنسان عن الكثير من المشاكل كالتلوث، والتصحر والصيد الجائر.



ولهذا فإن هذا الملصق هو مما يشكل نشاطا موازيا للمادة العلمية في المقررات الدراسية. ومما هو جدير بالذكر ان بداية هذا الاحتفاء بالمناسبة تعود الى كارثة بيئية في الولايات المتحدة الاميركية نتيجة تسرب النفط في سانت باربارا في عام 1969 مما تسبب بمقتل آلاف الطيور والحيوانات البحرية كالدلافين والفقمات.



هذا، وقد ساهمت التوعية والاهتمام بيوم الأرض منذ ذلك التاريخ الى اصدار تشريعات ذات علاقة بحماية البيئة ومن اجل انقاذ الانواع المهددة بالانقراض.



ومما هو جدير بالذكر ان الرسم الذي احتواه الملصق هو من تنفيذ الفنان الكويتي عبدالوهاب العوضي، رسام الكاريكاتير، ومصمم الملصقات المعروف، مساهمة منه لهذا النشاط التربوي.