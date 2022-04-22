حمد المرزوق: الأداء التنافسي على مستوى المجموعة ساهم في جذب المزيد من العملاء

نواصل الجهود في طرح حلول مالية رقمية فريدة تفوق توقعات العملاء.. ودعم المشاريع التنموية

عبدالوهاب الرشود: أداء تشغيلي قوي ومواصلة إستراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي

مواصلة التحسن في الربحية خلال عام 2022 مدعوماً بتعافي الاقتصاد ورفع سعر الخصم

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين للربع الأول من عام 2022 قدره 69.5 مليون دينار، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 7.55 فلوس للربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2022 ليصل الى 159 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وأوضح المرزوق، في بيان صحافي، أن رصيد مديني التمويل ارتفع في الربع الأول من عام 2022 ليصل الى 11.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 496.5 مليون دينار، وبنسبة زيادة 4.4% عن نهاية العام السابق 2021، كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للربع الأول من عام 2022 مبلغ 3 مليارات دينار، بارتفاع قدره 228.6 مليون دينار، وبنسبة 8.4% عن نهاية العام السابق 2021، وبلغ رصيد اجمالي الـمـوجـودات 22.2 مليار دينار فـي نهاية الربع الأول من عـام 2022، بارتفاع قدره 375.3 مليون دينار، وبنسبة 1.7% عن نهايـة الـعـام الـسـابـق 2021، كما بلغ رصـيد حسابات المودعين للربع الأول من عام 2022 مبلـغ 15.8 مليار دينار.



وبـلــغـت حـقـوق المساهميـن 1.9 مليار دينار في نهاية الربع الأول من 2022، بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.77% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك».



وأضاف المرزوق ان «بيتك» نجح في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، رغم التحديات الاقتصادية محليا وعالميا، الأمر الذي يؤكد كفاءة الاستراتيجية والخطط الموضوعة.



وأوضح ان «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، مشيرا الى أن الأداء التنافسي للبنك على مستوى المجموعة ساهم في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.



التحول الرقمي



وأكد المرزوق المضي قدما في جهود التحول الرقمي وطرح حلول مالية رقمية فريدة من نوعها تفوق توقعات العملاء، مشيدا بالدور الرائد لـ «بيتك» في قيادة التمويل الإسلامي وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة مع التركيز على تحسين البيئة الاقتصادية ودعم الاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في الصكوك الخضراء Green Sukuk ومراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تماشيا مع استراتيجية «بيتك» في هذا الإطار.



وانطلاقا من الدور الوطني الرائد، أوضح المرزوق أن «بيتك» حريص على دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر «بيتك» إدارة مصرفية متخصصة مع تقديم كافة الخدمات التمويلية لهذه الشريحة الواعدة.



أداء تشغيلي قوي



من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود ان الأرباح المحققة للربع الأول من 2022 تؤكد أن «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي ومواصلة استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في أسواق رأس المال الأولية والثانوية، مبينا ان المعطيات تشير الى ان «بيتك» سيواصل التحسن في معدلات الربحية خلال عام 2022 مدعوما بارتفاع حجم الأعمال جراء تعافي الاقتصاد المحلي، وكذلك رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم.



بنوك المجموعة



وأكد الرشود ان «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية وبنسب سيولة عالية، ومحفظة تمويلية متنوعة، الأمر الذي يدعم نمو الأعمال ويزيد قدرات البنك التمويلية والاستثمارية في الكويت والبلدان التي تعمل بها بنوك المجموعة في تركيا والبحرين وألمانيا وماليزيا والسعودية، مبينا أن «بيتك» هو أكبر بنك إسلامي في الكويت وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم، بحصة سوقية تبلغ نحو 22.4% من الأصول المحلية في نهاية عام 2021.

أرقام ذات دلالة

٭ 7.55 فلوس ربحية السهم في الربع الأول بارتفاع 39%.



٭ 159 مليون دينار صافي إيرادات التمويل بنمو بلغت 3.5%.



٭ 11.9 مليار دينار رصيد مديني التمويل بزيادة 4.4%.



٭ 3 مليارات دينار رصيد الاستثمار في الصكوك.



٭ 22.2 مليار دينار إجمالي الموجودات بارتفاع 1.7%.



٭ 15.8 مليار دينار حسابات المودعين.



٭ 1.9 مليار دينار حقوق المساهمين.



٭ 17.77% معدل كفاية راس المال.

مساهمات مليونية في المبادرات الاجتماعية

لفت الرشود الى ان «بيتك» أثبت ريادته في المسؤولية الاجتماعية عبر مساهمات مليونية في العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية، وتوقيع اتفاقيات مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية وانسانية ومجتمعية مختلفة داخل الكويت وخارجها. وذكر ان «بيتك» فاز بجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس» المرموقة.



وقال الرشود ان «بيتك» حصد جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة «جلوبل فاينانس» العالمية، وذلك تقديرا للمساهمات الكبيرة في نمو التمويل الإسلامي، الى جانب الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، والعلاقات الاستراتيجية. وثمن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الادارة. وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة.