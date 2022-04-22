القاهرة - هالة عمران



ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا بحضور د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.



وخلال الاجتماع، استعرض د.خالد عبد الغفار موقف تنفيذ المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي. كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف تطوير معهد ناصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في خدماته الطبية. وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.