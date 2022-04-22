توج نادي القادسية بلقب بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى لفئة العمومي التي اختتمت مساء اول من امس ونظمها اتحاد ألعاب القوى على مدى أربعة أيام فيما احرز كاظمة لقب فئة الناشئين. وجاء فوز القادسية بمنافسات فئة العمومي بعد ان جمع لاعبوه 52 نقطة متقدما على نادي الساحل الذي احتل المركز الثاني بـ41 نقطة بينما نال الكويت المرتبة الثالثة بعد ان احرز 34 نقطة. وتمكن كاظمة من الفوز بفئة الناشئين بعد ان حصد 57 نقطة متقدما على الساحل الذي حل ثانيا بـ33 نقطة بينما جاء الكويت ثالثا برصيد 32 نقطة، ليحصل القادسية على كأس التفوق بمسابقات الكأس فيما احرز كاظمة المركز الثاني بينما آل المركز الثالث لنادي الساحل.